Shane Larkin Fenerbahçe ile Buluştu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi milli basketbolcu Shane Larkin, Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Erkek Basketbol Takımının yeni transferlerinden ABD asıllı Türk oyun kurucu Shane Larkin'i ağırladı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan da yer aldı.
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