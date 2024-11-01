Shane Larkin, milli takıma geri döndü - Son Dakika
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Spor

Shane Larkin, milli takıma geri döndü

Shane Larkin, milli takıma geri döndü

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in Milli Takım'a döndüğünü açıkladı. Larkin, EuroBasket 2025'te takımda yer alacak. Türkiye Basketbol Federasyonu, yaşanan problemler sebebiyle Shane Larkin ve Scotti Wilbekin'in yerli statüsünü kaldırmıştı.

01.11.2024 21:10
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Yaşanan problemlerden dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yerli statüsü kaldırılan Shane Larkin, A Milli Basketbol Takımı'na geri döndü.

"DEFALARCA KONUŞTUK, ANLAŞMAYA VARDIK"

Ergin Ataman, Shane Larkin'in milli takıma geri döndüğünü şu sözlerle duyurdu;

"Buradan Avrupa'ya açıkça söylüyoruz ki EuroBasket 2025'te sahne bizim olacak. Shane ile bu konuda defalarca konuştuk ve anlaşmaya vardık çünkü onun Türk basketboluna katkı sağlama isteğini çok iyi biliyorum. Bu hedef için büyük bir çaba sarf ediyor. İlk görüşmemizde, geçtiğimiz yıl yaşananlardan dolayı bir tereddüt vardı, ancak Shane son derece anlayışlı davrandı ve aramızda güçlü bir bağ kurduk. Şimdi Shane'nin bizimle olacağına gönülden inanıyorum. Gerektiğinde Wilbekin'in de hazır olacağını düşünüyorum, bizimle olacak yani. Bu yüzden sahada en güçlü şekilde yer alacağız."

NEDEN MİLLİ TAKIMDA OYNAMIYORDU?

Anadolu Efes forması giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, Ağustos ayında Milli Takım'a katılmadığı gerekçesiyle TBF Disiplin Kurulu tarafından 5 maçlık cezaya çarptırılmış ve Türk lisansı çıkarma hakkını kaybetmişti. Öte yandan Scottie Wilbekin'in yerli statüsünü kaldırmıştı.

NELER YAŞANDI?

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Wilbekin ve Larkin'in milli takıma katılmak istemediğini açıklamıştı.

Socrates'e konuşan Ataman, "Biz kamptan yaklaşık iki hafta evvel A Milli Takım'ı açıkladık. Kadroyu açıkladığımız zaman bütün kulüplere de bildiri gidiyor. Kadroya iki devşirme oyuncumuzu da dahil ettik. Biz kadroyu açıklarken aldığımız duyumlar itibarıyla bu oyuncuların sakatlık, yorgunluk nedeniyle çok da sıcak olmadıklarını bildiğimiz için ayrımcılık olmaması için ikisini de kadroya davet ettik. Tam da endişe ettiğimiz gibi her ikisi de oynamaya gönüllü olmadıkları ortaya çıktı. Larkin, İstanbul kampının başladığı gün şehre geldi ve MR'a girdi. MR sonrası dizinde ciddi bir ödem olduğu tespit edildi. İki haftalık bir tedavi uygulanıp iki hafta sonunda çekilecek MR sonucuna göre de turnuvada oynayıp oynamayacağına karar verilecekti. Larkin o iki hafta boyunca tedavi oldu, ikinci MR çekildi... Ciddi bir iyileşme olduğu fakat bir haftalık sürece daha ihtiyaç olduğu kanaati verildi. Bizim esas planımız bir hafta daha tedaviye devam edip bireysel antrenmanlarla Larkin'i turnuvanın son haftasına, yarı final ve final aşamasına saklamaktı. Ama ikinci MR'dan sonra Larkin ortadan kayboldu. Doktorlarımız görmek için kendisini davet etti, biz davet ettik, federasyon davet etti, en azından beraber olalım, konuşalım, 'Nasıl bir plan yapacağız?' diye... Ondan sonra bir daha haber alınamadı" dedi.

Shane Larkin, Ergin Ataman, Milli Takım, EuroBasket, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Shane Larkin, milli takıma geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sinan Zeybekler:
    eee ne yapalım şimdi SSK lı daha çok mu zam alacak 3 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Efes de Sağlam Oynuyor 2 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Sinan Sen Emeklimisin?? 1 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Hoştt sana kemik atan olmadı küstah Ferhat eser 0 0 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Sudem Melis fazla çok osurmaya başladın sus bakayım 0 0 Yanıtla
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