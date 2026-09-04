Shomurodov, Galatasaray\'a da gol attı; 4 maçta 4 gole ulaştı

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Galatasaray karşısında attığı golle ilk 4 hafta sonunda gol sayısını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin ilk golünü, 66. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov'dan geldi. Özbek forvet, bu golle ligdeki 4. maçında da ağları sarsmayı başardı. Toplamda 4 gole ulaşan Shomurodov; Dusan Vlahovic ve Mohamed Salah'ı geride bırakarak, 6 golle zirvede yer alan Victor Osimhen'in ardından gol krallığı yarışında 2. sıraya yerleşti. Shomurodov, sırasıyla Kocaelispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında da 1'er kez gol sevinci yaşamıştı.

31 yaşındaki futbolcu, 90 dakikada sahada kaldı.