Shomurodov, Galatasaray'a da gol attı; 4 maçta 4 gole ulaştı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Başakşehir'in tek golünü 66. dakikada penaltıdan atan Eldor Shomurodov, ligdeki 4. maçında da fileleri havalandırarak gol sayısını 4'e çıkardı. Özbek forvet, bu performansla gol krallığı yarışında Victor Osimhen'in ardından ikinci sıraya yerleşti.
Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Galatasaray karşısında attığı golle ilk 4 hafta sonunda gol sayısını 4'e çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin ilk golünü, 66. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov'dan geldi. Özbek forvet, bu golle ligdeki 4. maçında da ağları sarsmayı başardı. Toplamda 4 gole ulaşan Shomurodov; Dusan Vlahovic ve Mohamed Salah'ı geride bırakarak, 6 golle zirvede yer alan Victor Osimhen'in ardından gol krallığı yarışında 2. sıraya yerleşti. Shomurodov, sırasıyla Kocaelispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında da 1'er kez gol sevinci yaşamıştı.
31 yaşındaki futbolcu, 90 dakikada sahada kaldı.
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