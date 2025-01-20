Shovkovskyi: Galatasaray En Güçlü Rakibimiz - Son Dakika
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Shovkovskyi: Galatasaray En Güçlü Rakibimiz

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Shovkovskyi, Galatasaray'ı güçlü bir rakip olarak değerlendirdi.

20.01.2025 20:11
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- Oleksandr Shovkovskyi: " Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımıyla karşılaşacağız"

İSTANBUL - Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Dürüstçe söylemek gerekirse, Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımıyla karşı karşıya geleceğiz" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Müsabaka öncesinde Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi ile takım kaptanı Vitali Buyalsky, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türk halkına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek sözlerine başlayan Shovkovskyi, Ukrayna'da devam eden savaşa rağmen sporun içinde kalmaya çalıştıklarını belirtti. Oleksandr Shovkovskyi, "Ukrayna'da hayata devam etmemiz gerekiyor. Spor da bunun bir parçası. Biz savaştayız. 3 senedir aktif haldeyiz, 11 senedir süren bir savaş söz konusu. Antrenmanlarımızı bombalar altında yapıyoruz. Savaşçılarımıza teşekkür ediyorum ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah biz de güçlü olacağız ve bu savaşı kazanacağız" diye konuştu.

"Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımıyla karşılaşacağız"

Antalya'da verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Shovkovskyi, 2,5 haftanın kamp için uzun bir süre olmadığını dile getirdi. Ukraynalı çalıştırıcı, Galatasaray hakkında ise, "Dürüstçe söylemek gerekirse, Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımıyla karşı karşıya geleceğiz. Son dönemde takıma 150 milyon Euro harcadılar. Tabii ki bizim böyle bir durumumuz yok. Ancak rakibin gücüne rağmen hazırlığımızı yaptık. Biz prestij için sahaya çıkacağız ancak iyi bir oyun ortaya koymayı hedefliyoruz. Herkesin iki takıma da hayran kalmasını istiyoruz" dedi.

Takımın mevcut durumu ile ilgili de bilgiler veren Shovkovskyi, savunmadan Denys Popov ve orta sahadan Volodymyr Brazhko'nun Galatasaray karşısında sahada olmayacaklarını söyledi.

Buyalskyi: "Genç oyuncular kupa kazanmak istiyorlar"

Takım kaptanı Vitali Buyalskyi ise, Galatasaray karşısında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Genç oyuncuların takımda bulunmasının avantaj olduğunu ve kendilerini göstermek istediklerini aktaran Buyalskyi, "Genç oyuncular daha fazla ileriye gitmek ve kupa kazanmak istiyorlar. Başarılı olup farklı takımlara gitmek istiyorlar. Onların daha fazla ilerlemesi için motive etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak, Antalya'daki kamp sürecinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini sözlerine ekleyen Buyalskyi, Galatasaray karşısında yarın güzel bir sonuç alacaklarına emin olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Dinamo Kiev, Ekonomi, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Shovkovskyi: Galatasaray En Güçlü Rakibimiz - Son Dakika

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