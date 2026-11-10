Show'un sol kasığında yırtık ve kanama bulunduğu Kocaelispor tarafından duyuruldu - Son Dakika
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Show'un sol kasığında yırtık ve kanama bulunduğu Kocaelispor tarafından duyuruldu

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Show\'un sol kasığında yırtık ve kanama bulunduğu Kocaelispor tarafından duyuruldu
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Kocaelispor, orta saha oyuncusu Show'un sol kasık bölgesinde adduktor longus kas ve tendonunda yırtık, adduktor brevis kasında yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Eyüpspor maçında sakatlanan Angolalı futbolcunun tedavisi başladı ve Angola kampına katılmayacak.

Kocaelispor, orta saha oyuncusu Manuel Luís da Silva Cafumana (Show)'un sol kasık bölgesinde adduktor longus kas ve tendonunda yırtık, adduktor brevis kasında ise yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Show'un klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi gerçekleştirildi. Yapılan tetkiklerin ardından Angolalı futbolcunun sol kasık bölgesinde söz konusu sakatlıkların tespit edildiği ve tedavi sürecinin kulübün sağlık ekibi tarafından başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan Kocaelispor, Angola Futbol Federasyonu ile gerekli yazışmaların yapıldığını ve Show'un milli takım kampına katılmayacağını duyurdu.

Kaynak: DHA
KocaelisporMilli TakımEyüpsporAngolaFutbolSağlıkSporSon Dakika

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