Sibel Çam, Mısır\'da bronz madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'na katılma hakkı elde etti

Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Sibel Çam, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şarm el-Şeyh kentinde 34 ülkeden 245 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Çam, kadınlar 73 kiloda 125 kiloluk derecesiyle bronz madalya aldı.
Milli sporcu, bu sonuçla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.
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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Yarışları'nın 3. ayağı Kayseri'de yapıldı. 10 ilden 53 sporcu, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yarıştı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde mücadele eden sporcular, geleneksel kızaklarla 100 metrelik pisti en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. Kastamonu kızağında erkeklerde Batuhan Şen, kadınlarda Melisa Kocabaş birinci oldu. Erzurum kızağında ise Murat Aksakallı büyüklerde, Ahmet Hakan Sayım gençlerde, Ahmet Güler miniklerde birinciliği elde etti. Kastamonu Akademi Spor Kulübü Kastamonu kızağında Türkiye şampiyonu olurken, Uzmanlar Atlı Spor Kulübü Erzurum Kızağı'nda birinciliği elde etti.
Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig'de, Sergio Oliveira ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk ile tartıştıktan sonra kadro dışı bırakılan ve affedilen Portekizli yıldız, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un yeni sezon planlarında yer almayan Oliveira, menajerine yeni kulüp bulması için talimat verdi.
Erciyes Kayak Merkezi'nde mart ayında yağan karla birlikte kayakseverler, pistlerdeki 120 santimetrelik kar kalınlığıyla keyifli vakit geçirdi. Yerli ve yabancı ziyaretçiler hafta sonunu fırsata çevirerek Erciyes'te kayak ve snowboard yapma imkanı buldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya gelerek 'Sporla Güçlü Şehirler' projesi hakkında konuştu. Bakan Bak, Türkiye'nin spor alanında yaşadığı devrimi anlattı ve gençlerin spor yapmasının önemini vurguladı.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma ve rondo çalışmasıyla başladı. Çift kale maçla tamamlanan antrenmanın ardından turuncu-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacakları antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fethiye'ye yapılacak spor yatırımları hakkında bilgi vererek, 10 bin kişilik modern bir stadyum yapılacağını açıkladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda güç ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydın, Muğlaspor Yatağanspor maçı öncesinde taraftarlardan destek çağrısında bulundu. Aydın, Muğla halkını derbi maça gelerek Muğlaspor'u desteklemeye davet etti ve takıma sahip çıkmanın şampiyonluk yolunda önemli olduğunu belirtti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nde 12 yıl aradan sonra pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza anı cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Pilotun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Rusya Futbol Federasyonu, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısının ardından Rusya ile Paraguay arasında yapılacak olan dostluk maçının iptal edildiğini duyurdu. Saldırıda 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Sezon başında Napoli'den 50 milyon euroya Bayern Münih'e transfer olan Kim Min Jae, Tuchel ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle son haftalarda kadroya girmekte zorlanıyor. Takımda yeri garanti olmayan Güney Koreli yıldızın Inter'e transfer olacağı öne sürülüyor.
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