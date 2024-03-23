Sibel Çam, Mısır\'da bronz madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'na katılma hakkı elde etti

Geleneksel Kızak Yarışları Kayseri'de Gerçekleştirildi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Yarışları'nın 3. ayağı Kayseri'de yapıldı. 10 ilden 53 sporcu, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yarıştı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde mücadele eden sporcular, geleneksel kızaklarla 100 metrelik pisti en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. Kastamonu kızağında erkeklerde Batuhan Şen, kadınlarda Melisa Kocabaş birinci oldu. Erzurum kızağında ise Murat Aksakallı büyüklerde, Ahmet Hakan Sayım gençlerde, Ahmet Güler miniklerde birinciliği elde etti. Kastamonu Akademi Spor Kulübü Kastamonu kızağında Türkiye şampiyonu olurken, Uzmanlar Atlı Spor Kulübü Erzurum Kızağı'nda birinciliği elde etti.