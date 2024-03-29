Sibel Çam, Para Halter Dünya Kupası\'nda bronz madalya kazandı

Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Sibel Çam, "Halter sayesinde engelliyken bir anda engelsiz gibi hissettim. Özgürlüğüme kavuştum, saygınlık kazandım. Hayal bile edemediğim birçok şeyi elde ettim" dedi.
Konya'da yaşayan ve Meram Belediyespor'un 33 yaşındaki milli sporcusu Sibel Çam, bebekken yaşadığı bir rahatsızlık sebebiyle 13 yaşında bacaklarını kaybetti. Hayata küsmeyen Sibel, 22 yaşında tanıştığı para halter sporunda birçok uluslararası müsabakada derece elde etti. Evinin salonunu antrenman alanı olarak hazırlayıp babasının yardımıyla müsabakalara hazırlanan milli sporcu, Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Kendisi gibi engelli bireylere tavsiyelerde bulunan Çam, engelli oldukları için hayata küsmek yerine hayata dört elle sarılmalarını istedi.
"Engelliyken bir anda engelsiz gibi hissettim"
10 yıldır uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil ettiğini anlatan Sibel Çam, "Bu spora 22 yaşında tesadüfen başladım. Ailem ile birlikte çarşıda geziyorum. Emekli bir hoca ile karşılaştım. Bana halter sporunun varlığından bahsetti. Kendisi de güreş hocasıydı. O güne kadar sporun s'sinden haberim yoktu. O şekilde başladım halter sporuna. Bu spor bana çok şey kattı. En önemlisi de engelsiz olduğumu hissettim. Yani engelliyken bir anda engelsiz gibi hissettim. Özgürlüğüme kavuştum, saygınlık kazandım. Hayal bile edemediğim birçok şeyi elde ettim. Birçok yer gezdim spor sayesinde" şeklinde konuştu.
"Şu anda evimde antrenman yapıyorum"
Evinin salonunda babasını yardımı ile antrenmanlarına devam eden Çam, "Hocamın vefatından sonra tekrardan bir hoca ile çalışma fırsatım olmadı. Şu anda evimde antrenman yapıyorum. Babam bana yardımcı oluyor, kilolarımı takıyor. Milli takımda da milli takım hocalarımın nezdinde çalışmalarıma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Ülkemi en iyi şekilde temsil ettim"
Kazandığı başarılara dair de konuşan milli sporcu, "İlk madalyam ile 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettim. Sonrasında başladı aslında halter hayatım. İlk altın madalyamı 2018 yılında Fransa'da Avrupa Şampiyonası'nda kazandım. 2019 yılında dünya ikinciliğini elde ettim. Sonrasında 2021 Tokyo Olimpiyatları'na katıldım. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. 2022'de son Avrupa şampiyonluğumu da aldıktan sonra belli elemeleri de geçerek önümüzdeki aylarda yapılacak Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyorum" diye konuştu.
"Engelli olmak bizim seçimimiz değil"
Engelli bireyler için de tavsiyelerde bulunan Sibel Çam, "Biz engelliler, engelliyiz diye hemen dışlanıyoruz. Bu engellimiz elimizde olmayan bir durum. Engelli olmak bizim seçimimiz değil. Engelliyiz diye hayattan kopmamamız lazım. Hayata daha sıkı tutunmamız lazım. Ben engelime rağmen, kapıdan çıkamıyorken şu anda dünyayı gezebiliyor hale geldiysem herkes başarabilir, yeter ki istesin" dedi. - KONYA
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