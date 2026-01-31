Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, dördüncü transferinde mutlu sona ulaşıyor.
Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferi için Angers ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, bu transfer için Fransız ekibine 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada, 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ve performansa bağlı 3 milyon euro bonus maddesi de yer alacak.
Genç oyuncu, transferini tamamlamak üzere saat 23.30 sularında İstanbul'a geldi. Sidiki Cherif, sağlık kontrollerinin ardından pazar günü resmi imzayı atacak.
Piyasa değeri 7 milyon euro olan 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 19 maçta takımının 4 golüne katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?