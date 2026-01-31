Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul\'da

Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, dördüncü transferinde mutlu sona ulaşıyor.

SIDIKI CHERIF İLE ANLAŞILDI

Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferi için Angers ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, bu transfer için Fransız ekibine 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada, 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ve performansa bağlı 3 milyon euro bonus maddesi de yer alacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Genç oyuncu, transferini tamamlamak üzere saat 23.30 sularında İstanbul'a geldi. Sidiki Cherif, sağlık kontrollerinin ardından pazar günü resmi imzayı atacak.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 7 milyon euro olan 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 19 maçta takımının 4 golüne katkı sağladı.