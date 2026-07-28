Sidny Lopes Cabral: "Trabzonspor Doğru Adresim"

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Sidny Lopes Cabral, bordo-mavili kulüpten gelen ilk teklifte kararını verdiğini belirterek, "Trabzonspor benim için doğru adresti" dedi. Yeni sezonda taraftarlara seslenen genç futbolcu, bordo-mavili forma için sahada elinden gelenin fazlasını ortaya koyacağını söyledi.

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Sidny Lopes Cabral, Avusturya kampında düzenlediği basın toplantısında yeni sezon hazırlıkları, transfer süreci, kariyer yolculuğu ve hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili formayla büyük başarılara imza atmak istediğini belirten genç oyuncu, "Trabzonspor için sahada her şeyimi vermeye hazırım" dedi.

"Trabzonspor'a ilk görüşmede 'Evet' dedim"

Transfer sürecini anlatan Cabral, Trabzonspor'un kendisine gösterdiği güven ve samimiyetin kararında belirleyici olduğunu söyledi. İlk görüşmeden sonra bordo-mavili kulübe katılmaya karar verdiğini ifade eden genç futbolcu, "İlk görüşmede bana duyulan güveni ve sevgiyi hissettim. Kardeşim ikinci görüşmeyi beklemem gerektiğini düşünüyordu ancak ben ilk görüşmenin ardından Trabzonspor'un benim için doğru adres olduğuna karar verdim" diye konuştu.

5. Lig'den Dünya Kupası'na uzanan hikaye

Kariyerindeki yükselişe değinen Cabral, dört yıl önce Almanya 5. Ligi'nde forma giyerken bugün Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan futbolcu olmasının kendisi için bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu belirtti. Başarısının arkasında özgüven ve disiplinli çalışmanın bulunduğunu vurgulayan Cabral, "Hep kendime inandım. Takım antrenmanlarının dışında da ekstra çalışmalar yaptım. Bugün bulunduğum noktaya sürekli daha fazlasını istemem sayesinde geldim" ifadelerini kullandı.

"Kendimi komple bir bek olarak görüyorum"

Sahadaki özelliklerini değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu, hem savunma hem de hücum yönüyle takıma katkı sağlayabildiğini belirterek, "Kendimi komple bir bek, aynı zamanda komple bir kanat bek oyuncusu olarak görüyorum. Gerektiğinde savunmada, gerektiğinde hücumda takımıma katkı vermeye çalışıyorum" dedi.

Fatih Tekke ve Wagner Pina etkisi

Trabzonspor'u tercih etmesinde milli takım arkadaşı Wagner Pina'nın önemli rol oynadığını dile getiren Cabral, Pina'nın bordo-mavili kulüpte büyük gelişim gösterdiğini gördüğünü söyledi. Teknik Direktör Fatih Tekke ile yaptığı görüşmeye de değinen genç oyuncu, "Hocamız bana genç oyuncuların gelişimine ne kadar önem verdiğini anlattı. Kısa süren görüşmemizde onun vizyonunu gördüm ve bana güven verdi" şeklinde konuştu.

Messi hayalini gerçekleştirdi

2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi'ye karşı forma giymenin unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten Cabral, "Turnuva öncesinde Messi ile fotoğraf çektirmeyi hayal ettiğimi söylemiştim. O fotoğrafı çekildim ve sosyal medya hesabıma yükledim. Hayatım boyunca silmeyeceğim karelerden biri olacak" ifadelerini kullandı.

"Tek hedefim Trabzonspor'a faydalı olmak"

Dünya Kupası'nın ardından birçok transfer teklifinin gündeme geldiğine yönelik soruya da cevap veren Cabral, bu konularla ilgilenmediğini belirterek, "Benim tek odağım Trabzonspor. Burada başarılı olmak ve takımıma en iyi katkıyı sağlamak istiyorum. Diğer teklifler benim için öncelik değil" dedi.

"Avrupa'da ve ligde sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini belirten Cabral, ilk hazırlık maçının ardından takımın birbirine uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi. Trabzonspor taraftarlarının kendisine gösterdiği ilginin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren genç oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor taraftarlarının bana gösterdiği sevgiye sahada karşılık vermek istiyorum. Gollerle, galibiyetlerle ve kupalarla onları mutlu etmek en büyük hedefim. Hem ligde hem Avrupa Ligi'nde sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlarımız şundan emin olsun; Trabzonspor forması için sahada her şeyimi vereceğim."