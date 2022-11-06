Pınar Karşıyaka forması giyen ABD'li oyuncu McCollum'a eşi ve çocuğunun yanında bıçak çekildi! Facia, araya giren vatandaşların sayesinde önlendi

Pınar Karşıyaka forması giyen ABD'li guard Errick McCollum, İzmir'de kabus gibi bir gece yaşadı. Bıçaklı bir saldırı girişiminden son anda kurtulduğunu belirten McCollum, yanında hamile eşi ve çocuğunun da olduğunu belirtti.

"2 YAŞINDAKİ OĞLUM VE HAMİLE EŞİM DE YANIMDAYDI"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve bir otomobil fotoğrafı paylaşan ABD'li basketbolcu, "Bu kişiyi polise bildirin. Benim ondan çok daha büyük ve genç olduğumu görünce bana bıçakla saldırdı. Hamile eşim ve 2 yaşındaki oğlum da yanımdaydı, onları korumak istedim" ifadesini kullandı.

"BIÇAĞINI ÇIKARARAK BANA YAKLAŞMAYA ÇALIŞTI"

Taraftarlar ve birçok basketbolcudan destek mesajları alan 34 yaşındaki McCollum olayı, "Benim hakkım olan park yerinde bir aptal gibi davrandı ve ben arabadan inene kadar öfkeyle hareket etti. Benim ondan daha genç ve daha iri olduğumu fark ettikten sonra duraksadı ve bıçağını çıkararak bana yaklaşmaya çalıştı. O andan sonra etraftaki insanlar olaya müdahale ederek kendisine engel oldular. Olaylar büyüyecek gibiyken etraftaki iyi niyetli insanlar duruma engel oldular ve saldırgana fiziksel müdahalede bulundular. Eğer müdahale etmeselerdi kim bilir işler hangi boyuta varacaktı. İşin en kötü kısmı ise yanımda hamile eşim ve 2 yaşındaki oğlumun olmasıydı. Bu sebeple karşımdaki şahısla uğraşırken aynı zamanda onların güvenliğinden emin olmak durumundaydım." ifadelerini kullanarak anlattı.