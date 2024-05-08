Sigortam Net, Final Spor\'u mağlup etti

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı-final ilk maçında Sigortam Net, Final Spor'u 78-60 mağlup etti.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu 19-12 önde tamamlayan Sigortam Net, devreye de 37-32'lik üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan ev sahibi ekip skoru 61-40'a çıkarırken, maçtan da 18 sayılık farkla 78-60 galip ayrıldı.

Yarı final serisinin ikinci mücadelesi 10 Mayıs Cuma saat 18.00'de Sigortam Net ev sahipliğinde BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.