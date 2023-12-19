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Siirt'te Hosyanspor, hakemlere gül vererek şiddeti kınadı - Son Dakika
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Siirt'te Hosyanspor, hakemlere gül vererek şiddeti kınadı

Siirt'te 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Hosyanspor Kulübü oyuncuları, Pervari Belediyegücü maçı öncesi, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan hakem saldırısını kınayarak, karşılaşmanın hakemlerine gül verdi. Hosyanspor, Pervari Belediyegücü'nü 2-1 mağlup etti.

19.12.2023 - 17:37,
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Siirt'te 1'inci Amatör Lig'de futbolcular, Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak hakemlere gül verdi

Akif ÖZALPSİİRT, (DHA) - Siirt'te 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Hosyan spor Kulübü oyuncuları, ligin 5'inci haftasında karşılaştığı Pervari Belediyegücü maçı öncesi, Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak, karşılaşmanın hakemlerine gül verdi.

Siirt'te 1'inci Amatör Lig'in 5'inci haftasında Pervari Belediyegücü ve Hosyanspor, kent merkezindeki 2 No'lu Sentetik Çim Saha'da karşı karşıya geldi. Maç seremonisinde Hosyansporlu oyuncular, sahaya ellerinde getirdikleri gülleri maçın hakemlerine ve karşı takımın oyunlarına verdi. Maç sonunda açıklama yapan Hosyanspor Kulübü Başkanı Mehmet Çay, futbolun artık şiddetle anılmasını istemediklerini belirterek, 'Futbolda şiddet haberleri yerine bu tür güzel örnek davranışların sergilenmesini istiyoruz. Hakemlere yapılan fiziksel saldırıları kınıyoruz. Bugünde kulüp olarak futbolun bir kardeşlik sporu olduğunu kanıtlamak için, hakemlerimize ve karşı futbol takımı oyunlarına gül vermek istedik. Bu davranışın Türkiye'deki tüm spor kulüplerine örnek olmasını istiyoruz' dedi.

Öte yandan, Hosyanspor, Pervari Belediyegücü'nü 2-1 mağlup etti.

Siirt\'te Hosyanspor, hakemlere gül vererek şiddeti kınadı
Kaynak: DHA
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