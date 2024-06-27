Siirt'te milli maç heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Siirt'te milli maç heyecanı yaşandı

Siirt'te A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenmesi büyük bir coşkuyla karşılandı. Vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı izleyerek milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi. Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya da vatandaşlarla birlikte maçı izledi ve galibiyeti coşkuyla kutladı.

27.06.2024 09:46
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Erzincan'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya ile oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Maçı izlemeye gelen Murat Kurt, "Maçı izlemeye geldik. Çok mutluyuz. Maçı kazandığımız için çok sevinçliyiz. Diğer maçlarda Türkiye'ye başarılar diliyoruz." dedi.

Türkiye'nin maçı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Özlem Aykut ise, "Çok güzeldi. Milli takımımız çok iyi bir iş başardı. Bundan sonra ki maçlarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da meydanda vatandaşlarla birlikte maçı izledi. Maçın ardından vatandaşlar galibiyeti coşkuyla kutladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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