Siirt'te Takım Arkadaşları Finalde Karşı Karşıya Geldi - Son Dakika
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Siirt'te Takım Arkadaşları Finalde Karşı Karşıya Geldi

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Siirt'te yaşayan takım arkadaşları Mercan Nas ve Damla Beyan, Ankara'da düzenlenen 11-13 Yaş Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda finalde karşı karşıya geldi. Damla Beyan, müsabakayı 9-4'lük skorla kazanarak birinci olurken, Mercan Nas ikinci oldu. Sporcular, Siirt'te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Evin Demirhan Spor Kompleksi'nde antrenman yapıyor. Antrenörleri Şenay Kaya, sporcuların başarılarından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

31.07.2024 13:47
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SİİRT'te yaşayan takım arkadaşları Mercan Nas (13) ve Damla Beyan (12), Ankara'da düzenlenen 11-13 Yaş Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda finalde karşı karşıya geldi. Final müsabakasında Damla Beyan, takım arkadaşı Mercan Nas'ı 9-4'lük skorla mağlup ederek 1'inci olurken, Mercan Nas da 2'nci oldu.

Siirt'te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan, Bosna Hersek'teki 2010 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda birinci olup Türkiye'nin ilk 'Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu' unvanını alan ve 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ın isminin verildiği spor kompleksinde müsabakalara hazırlanan Mercan Nas ve Damla Beyan, 21-22 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 11-13 Yaş Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 33 kilogramda rakiplerini yenerek, finalde karşı karşıya geldi. Final müsabakasında Damla Beyan, takım arkadaşı Mercan Nas'ı 9-4'lük skorla mağlup ederek 1'inci olurken, Mercan Nas'ta 2'nci oldu. Beyan ve Nas'ın antrenörleri Şenay Kaya, sporcuların ilk hedefine ulaştıklarını belirterek, "Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan 21-22 Temmuz Ankara ilinde düzenlenen Türkiye şampiyonasına katıldık. Yarışan sporcularım finalde karşılaştı. Siirt finali yaşandı. O mutluluğu o heyecanı yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Finalde biri birinci, diğeri ikinci oldu ama Siirt kazandı. Çocuklarımın bana vermiş oldukları sözleri yerine getirdikleri için çok mutluyum. İnşallah ilerleyen zamanlarda Evin ablaları gibi daha üst sevilerde bizi temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.

'EVİN DEMİRHAN'IN YOLUNDAN GİDECEĞİM VE BAŞARILI OLACAĞIM'

Evin Demirhan'ın izinden gitmek istediğini belirten Damla Beyan, "Geçen sene üçüncü olmuştum. Evin ablayla spor tesisinde antrenman yapmıştım. Şenay hoca ile Evin ablaya söz vermiştim, bu sene birinci oldum. Evin ablanın da maçı var inşallah o da birinci olur. Bu sene inşallah Avrupa ve dünyada şampiyon olacağım. Evin Demirhan'ın yolundan gideceğim ve başarılı olacağım" diye konuştu.

Final müsabakasında karşılaştığı takım arkadaşı Damla'yı tebrik eden Mercan Nas da, şöyle konuştu:

"Finalde Damlayla karşı karşıya geldik. Damla kazandı onu da gönülden tebrik ediyorum. Hedefim U15'lerde Türkiye şampiyonu olmak ve Avrupa'ya gitmek. Avrupa'da da birinci olmak istiyorum."

Siirt\'te Takım Arkadaşları Finalde Karşı Karşıya Geldi
Kaynak: DHA

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