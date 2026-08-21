Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı - Son Dakika
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Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı

Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov\'un ardından bir bomba daha patlattı
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Aleksei Batrakov hamlesinin ardından santrfor transferine yönelen Galatasaray'ın Stuttgart'ın 28 yaşındaki golcüsü Ermedin Demirovic ile el sıkıştığı öne sürüldü. İlk 15 milyon euroluk teklifi reddedilen sarı-kırmızılıların 20 milyon euroya çıktığı ve Stuttgart ile de anlaşma noktasına geldiği belirtildi.

Galatasaray, orta sahaya Aleksei Batrakov hamlesinin ardından çalışmalarını hücum hattına yoğunlaştırdı. Daha önce 23 yaş altı yabancı kontenjanına uygun isimleri değerlendiren sarı-kırmızılıların transfer stratejisinde değişikliğe giderek Stuttgart'ın Bosnalı golcüsü Ermedin Demirovic'i öncelikli hedefleri arasına aldığı belirtildi.

İLK TEKLİF 15 MİLYON EURO

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray, Demirovic'in transferi için Stuttgart'ın kapısını ilk olarak 15 milyon euroluk teklifle çaldı. Alman ekibinin bu teklifi kabul etmemesinin ardından sarı-kırmızılılar rakamı yükseltti.

Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı

GALATASARAY 20 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Galatasaray'ın Stuttgart'a yaptığı ikinci teklifin 20 milyon euro olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki Demirovic ile el sıkıştığı, Stuttgart ile gerçekleştirilen görüşmelerde de anlaşma noktasına gelindiği öne sürüldü.

GEÇEN SEZON 20 GOLE KATKI

Santrforun yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Bosnalı futbolcu, geçen sezon 38 karşılaşmaya çıktı. Demirovic bu maçlarda 15 gol ve 5 asist üreterek toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı. Transfer görüşmelerinin sonuçlanması halinde Galatasaray, Batrakov'un ardından hücum hattına da önemli bir takviye yapmış olacak.

Galatasaray, Stuttgart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı - Son Dakika
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