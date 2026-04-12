Sıla Tunç\'tan İki Yıl Üst Üste Türkiye İkinciliği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'lu Sıla Tunç, Türkiye Şampiyonası'nda Yıldızlar Altın Nokta kategorisinde ikincilik elde etti.

SAMSUNSPOR Bocce Takımı sporcusu Sıla Tunç, Küçükler Yıldızlar Bocce Petank Türkiye Şampiyonası'nda Yıldızlar Altın Nokta kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Böylece, 2 yıl üst üste aynı şampiyonada Türkiye ikinciliğini elde etti.

9-12 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Küçükler Yıldızlar Bocce Petank Türkiye Şampiyonası'nda, Samsunspor'un bocce takımı sporcusu Sıla Tunç, dereceye girerek Türkiye ikincisi oldu ve 2 yıl üst üste bu başarıyı gösterdi. Samsunspor Bocce Takımı ve Bocce Milli Takım antrenörü Gökhan Bozdemir, şampiyonaya aylarca hazırlandıklarını belirterek, "Sıla, geçen yıl da Türkiye ikincisi olmuştu. Samsun'un Alaçam ilçesinin köylerinden gelen sporcularım, büyük özveriyle çalışarak bu başarıyı elde etti" dedi.

Gökhan Bozdemir, sporcularının hem sportif hem de akademik başarılarını sürdürdüğünü ifade ederek, onlarla gurur duyduğunu söyledi. Takım bünyesinde 150 lisanslı, 30 milli sporcu bulunduğunu belirten Bozdemir, Nisan ayında Ankara ve Mersin'de yapılacak Akdeniz Oyunları ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılacak sporcularına başarılar diledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Samsunspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 19:53:20. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.