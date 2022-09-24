Şile Yıldızspor: 0-0 - Son Dakika
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Şile Yıldızspor: 0-0

24.09.2022 21:06
Şile Yıldızspor: 0-0

STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız, Cem Harman, Kaan YıldızlarKARŞIYAKA: Yusuf - Ertuğrul, Cenk, Metin, Özgür (Dk. 83 Polat), Caner (Dk. 77 Recep), Mustafa Aşan, Namık Barış, Onur Kolay (Dk. 83 Fatih Taşdelen), Kerem (Dk.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız, Cem Harman, Kaan Yıldızlar

KARŞIYAKA: Yusuf - Ertuğrul, Cenk, Metin, Özgür (Dk. 83 Polat), Caner (Dk. 77 Recep), Mustafa Aşan, Namık Barış, Onur Kolay (Dk. 83 Fatih Taşdelen), Kerem (Dk. 68 Okan), Emre GemiciGEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR: Süleyman Enes - Arda, Ali Emre, Mustafa (Dk. 71 Yusuf), Hakkı, Raşit (Dk. 78 Şahin), Saffet Gurur, Barış (Dk. 64 Berat), Süleyman Selak, Emrecan (Dk. 64 Bünyamin), Emre YucakSARI KART: Mustafa Aşan (Karşıyaka)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, 1922 Konyaspor deplasmanındaki galibiyetin ardından iç sahada Gema Polimer Şile Yıldızspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Bu karşılaşmayla yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 8.5 yıl sonra ilk kez taraftarıyla buluşan Kaf-Kaf, 10 bine yakın yeşil-kırmızılının desteğiyle çıktığı 90 dakikada sayısız gol pozisyonunu harcayıp 1 puana razı oldu. Karşıyaka bu sonuçla grupta 4 hafta sonunda puanını 7 yaparken, İstanbul temsilcisi 4 beraberlikle 4 puana ulaştı.

13'üncü dakikada gelişen Karşıyaka atağında Emre Gemici'nin ceza yayından yerden şutu kaleci Süleyman Enes'te kaldı.16'ncı dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Sağ kanattan Namık Barış'ın ortasını Kerem çevirdi, Caner ceza sahasına indirdi, Emre Gemici'nin gelişine şutunu kaleci kornere çeldi.İlk yarı golsüz bitti.49'uncu dakikada sağ kanattan Onur Kolay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Emre Gemici'nin kafa şutu yandan auta çıktı.54'üncü dakikada Emre Gemici'nin ara pasında Onur Kolay'ın dokunduğu top kalecide kaldı.55'inci dakikada Şile Yıldızspor ceza sahasındaki karambolde kaleci Süleyman Enes önce Onur Kolay'ın, ardından Kerem'in karşı karşıya pozisyondaki şutlarını çıkardı.69'uncu dakikada Karşıyaka mutlak golden oldu. Ceza sahası için sol çaprazından Okan'ın kaleciyi geçen şutunu defans çizgiden çıkardı.

Kalan dakikalar gol getirmeyince maç 0-0 sonuçlandı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Yusuf Ertuğrul, Mustafa Aşan, Alsancak, Şile, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şile Yıldızspor: 0-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Şile Yıldızspor: 0-0 - Son Dakika
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