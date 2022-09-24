TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, 1922 Konyaspor deplasmanındaki galibiyetin ardından iç sahada Gema Polimer Şile Yıldızspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Bu karşılaşmayla yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 8.5 yıl sonra ilk kez taraftarıyla buluşan Kaf-Kaf, 10 bine yakın yeşil-kırmızılının desteğiyle çıktığı 90 dakikada sayısız gol pozisyonunu harcayıp 1 puana razı oldu. Karşıyaka bu sonuçla grupta 4 hafta sonunda puanını 7 yaparken, İstanbul temsilcisi 4 beraberlikle 4 puana ulaştı.

Kaynak: DHA

Yusuf Ertuğrul, Mustafa Aşan, Alsancak, Şile, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Şile Yıldızspor: 0-0 - Son Dakika

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