Silifke\'de düzenlenen 3 günlük ulusal satranç turnuvası sona erdi

Mersin'in Silifke ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Medcem işbirliğinde düzenlenen "Medcem Cumhuriyet Bayramı 2. Ulusal Satranç Turnuvası", Silifke Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti.

Organizasyona, farklı illerden ve yurt dışından sporcular katıldı.

Katılımcılar, 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı ile açık kategorilerinde mücadele etti.

Üç gün süren turnuvada, dereceye girenlere para ödülü ve madalyaları verildi.