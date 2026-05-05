Silifke'de Uluslararası Halat Çekme Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silifke'de Uluslararası Halat Çekme Turnuvası Heyecanı

Silifke\'de Uluslararası Halat Çekme Turnuvası Heyecanı
05.05.2026 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Silifke'de 2. Turan Cup, 14 ülkeden 220 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 2. Turan Cup Uluslararası Halat Çekme Turnuvası, farklı ülkelerden gelen sporcuların katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.

Türkiye Halat Çekme Federasyonu ile Avrupa Halat Çekme Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona 14 ülkeden 220 sporcu katıldı. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Irak, Suriye, Yemen, Lübnan ve Afrika ülkelerinden sporcular mücadele etti. Erkekler, genç erkekler ve karışık kategorilerinde gerçekleştirilen karşılaşmalarda toplam 25 takım dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Uluslararası organizasyona Türkiye Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir ile Avrupa Halat Çekme Federasyonu Asbaşkanı ve Azerbaycan Halat Çekme Federasyonu Başkanı Elnur Şikaliyev de katıldı.

Turnuva sonrası açıklama yapan Türkiye Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, organizasyonun her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Silifke'de çok güzel bir atmosfer oluştu. 14 ülkeden sporcuları burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Halat çekme sporunun uluslararası alanda gelişmesi adına önemli bir organizasyona imza attık. Sporcular arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi bizim için çok değerli. Avrupa Halat Çekme Federasyonu ile birlikte bu turnuvayı büyüterek devam ettireceğiz. 3. Turan Cup organizasyonu ise Kazakistan'da düzenlenecek." - MERSİN

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Silifke'de Uluslararası Halat Çekme Turnuvası Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:38:59. #7.12#
SON DAKİKA: Silifke'de Uluslararası Halat Çekme Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.