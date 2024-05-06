Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Karşılaşmada Bitexen Antalyaspor'un Van de Streek kırmızı kart gördüğü maçta, Siltaş Yapı Pendikspor galibiyeti elde etti.

06.05.2024 22:09
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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Mert Bulut

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 82 Mert Yılmaz), Ufuk Akyol (Dk. 46 Milosevic), Kaluzinski, Emre Uzun (Dk. 46 Assombalonga), Van de Streek, Larsson, Buksa

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir, Gökcan Kaya, Ndiaye, Diaby (Dk. 60 Midtsjö), Halil Akbunar (Dk. 81 Endri Çekiçi), Thiam (Dk. 90+4 Eze), Erencan Yardımcı (Dk. 81 Umut Nayir)

Goller: Dk. 13 Buksa (Penaltıdan) (Bitexen Antalyaspor), Dk. 15 Thiam, Dk. 45+6 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Uzun, Dk. 43 Buksa, Dk. 54 Güray Vural, Dk. 67 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor), Dk. 54 Diaby, Dk. 65 Emre Taşdemir (Siltaş Yapı Pendikspor)

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

52. dakikada Veysel Sarı'nın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Erdem Canpolat topu ayağıyla kornere gönderdi.

53. dakikada Larsson'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Assombalonga'nın kafayla şutunda, Erdem Özgenç meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

69. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza alanında topla buluşan Erencan Yardımcı'nın şutunda, kaleci Leite gole izin vermedi.

71. dakikada Erencan Yardımcı, ceza yayının sağından ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Leite, kurtarışıyla gole engel oldu.

74. dakikada Bitexen Antalyaspor 10 kişi kaldı. Van de Streek'in Erdem Özgenç'e faul yaptığına karar veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bu oyuncuyu VAR odasının uyarısı üzerine yaptığı inceleme sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmayı İstanbul ekibi 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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