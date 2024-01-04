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Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Siltaş Yapı Pendikspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Karşılaşma Kalyon Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Siltaş Yapı Pendikspor, MKE Ankaragücü beraberliğiyle 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve 19. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 19 puanla 15. sırada bulunuyor ve 17 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK\'ye konuk olacak
04.01.2024 - 10:27,
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Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Siltaş Yapı Pendikspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Ligdeki 4 maçlık mağlubiyet serisine MKE Ankaragücü beraberliğiyle son veren Siltaş Yapı Pendikspor, 14 puanla 19. sırada bulunuyor.

Oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK ise 19 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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