Siltaş Yapı Pendikspor, İbrahim Üzülmez'i teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Siltaş Yapı Pendikspor, İbrahim Üzülmez'i teknik direktör olarak atadı

Siltaş Yapı Pendikspor, İbrahim Üzülmez\'i teknik direktör olarak atadı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirdi. Pendikspor, son 3 maçını kaybederek teknik direktör Ivo Vieira ile yollarını ayırmıştı. İstanbul ekibi, ligde 19. sırada yer alıyor. Üzülmez yönetimindeki ilk maçını 3 Mart Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'a karşı oynayacak.

29.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira ile yollar ayrılmıştı. İstanbul ekibi, 27 haftası geride kalan ligde 26 puanla 19. sırada bulunuyor.

Siltaş Yapı Pendikspor, Üzülmez yönetiminde ilk maçına 3 Mart Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor karşısında çıkacak.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, İbrahim Üzülmez, Pendikspor, Konyaspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Siltaş Yapı Pendikspor, İbrahim Üzülmez'i teknik direktör olarak atadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 18:15:25. #1.11#
SON DAKİKA: Siltaş Yapı Pendikspor, İbrahim Üzülmez'i teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement