Siltaş Yapı Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak: Hakem Kararlarıyla Yenik Duruma Düştük

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor'un yardımcı antrenörü Eren Şafak, ikinci yarıda hakem kararlarıyla yenik duruma düştüklerini ileri sürdü.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakaya iyi başladıklarını vurgulayan Şafak, "Hafta içi çalışmış olduğumuz, bizlere göre gayet iyi bir ilk yarı geçirdik. Ön alan baskıları, duran top çalışmalarında nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğinin karşılığını oyuncularımız ciddi olarak verdi. İkinci yarıda bir takım şeyler ciddi olarak değişti. Devre arasına girerken maalesef tünelde Fenerbahçeli futbolcular hakeme yüklendi. İkinci yarı bu şekilde etkilendi diye düşünüyorum. İkinci yarı başladığında çok fazla geriye çekilmeyi düşünmüyorduk ama hakem arkadaşımız kolay faullerle bizi geriye itti, buna mecbur kaldık." diye konuştu.

Takımlarıyla gurur duyduklarını aktaran Şafak, şunları kaydetti:

"Welinton'un pozisyonu özellikle faul verebilirsiniz ama kırmızı kartı gerektiren bir pozisyon olduğunu düşünmüyoruz. Takımızla gurur duyuyoruz, iyi mücadele ettik. Ciddi yatırım yaptık, emeklerin böyle çalınması bizleri üzüyor. Fenerbahçe büyük camia ama bize saygı duyulmasını istiyoruz. Hakem aldı oyunu taktiksel olarak ikinci yarı rakibe verdi. Yenildiğimiz ve emeklerimiz çalındığı için üzgünüz."

İbrahim Üzülmez'in kırmızı kart pozisyonuna ilişkin soruya ise Şafak, şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"İbrahim hoca normal itiraz ediyordu, hoca saha içine girdiği için kırmızı kart gösterdi. İnsan bir yerden sonra çığırından çıkıyor. 16 yıldır Süper Lig'de ve A Milli Takımı'nda çalıştım. Maalesef ligimiz böyle. Yurt dışında analiz programlarına, seminerlere katıldım. İtalyan futbolu savunma, İspanya pas oyunu diye ön plana çıkıyor. İspanyol bir arkadaş Türkiye futbolunu analiz etmişti, 'Herkes hakeme bağırıyor çağırıyor.' diyordu. Türkiye'deki kurallarla Avrupa'daki kuralların bir olduğunu düşünmüyorum. Biz futbolu güzelleştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."