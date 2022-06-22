Silvan'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Silvan'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

22.06.2022 15:33
Silvan'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

Silvan Belediyesince düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi.

Silvan Belediyesince düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi.

Silvan Belediyesince düzenlenen ve 8 Haziran'da başlayan turnuvada, 20 takım yer aldı.

Turnuvanın final maçında İlçe Jandarma ve Vatan İlkokulu takımları karşı karşıya geldi. İlçe Jandarma, rakibini 1-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini turnuvanın güzel bir şekilde sonlandırdıklarını söyledi.

Turnuvada kurumların bir araya geldiğini ve kaynaştığını kaydeden Öztürk, turnuvaya katılan tüm kurumlara teşekkür etti.

Daha sonra şampiyon olan takıma kupa ve madalyaları verildi.

YORUMLAR
500
Samsat Jandarma Hizmet Binasının temeli atıldı Samsat Jandarma Hizmet Binasının temeli atıldı Gurbetçilerin evlerini soyan şahısları jandarma yakaladı Gurbetçilerin evlerini soyan şahısları jandarma yakaladı
Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Futbol, Silvan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Silvan'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:20 6 yıldır görüştükleri iddia edildi! Cani adam önce genç kadını öldürdü, sonra intihara kalkıştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:39:27. #1.11#
SON DAKİKA: Silvan'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement