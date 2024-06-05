Simav'da düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalyalar verildi

Spor

Kütahya'nın Simav ilçesinde ilçe geneli düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.

Osmanbey Ortaokulu tarafından organize edilen, Güney İlkokulu sınıf öğretmeni Özkan Şakın ile Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Veysi Genel tarafından yürütülen satranç turnuvasında, Yıldızlar kategorisinde Osmanbey Ortaokulundan Ahmet Çavdar birinci, Şeref Kolejinden Murat Baykara ikinci ve Şeref Kolejinden Yaşar Furkan Gökdemir üçüncü oldu.

Küçükler kategorisinde ise, Dört Eylül Ortaokulundan Salih Ural birinci, Şeref Seven ikinci ve İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulundan Mümin Bilal Yüksel üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven tarafından verildi. - KÜTAHYA