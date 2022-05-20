Simav'da yapılan Türk Okçuluğu Yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Simav'da yapılan Türk Okçuluğu Yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu

20.05.2022 12:07
Simav'da yapılan Türk Okçuluğu Yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu

Kütahya'nın Simav İlçesinde yapılan Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu.

Kütahya'nın Simav İlçesinde yapılan Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu.

Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Gediz Kaymakamlığı, Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Simav Belediyesi, Simav Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Simav Geleneksel Okçuluk spor kulübü işbirliği ile düzenlenen okçuluk turnuvasında Gedizli okçular takım halinde birinci oldu.

Yapılan Türk Okçuluğu yarışmasında antrenör Süleyman Akif Ünlü tarafından yetiştirilen Gedizli öğrencilerden 8-11 yaş gurubunda Semra Cangür birinci, Fadik Mine Arıgül İkinci, Betül Ezman üçüncü oldu. 8-11 yaş erkeklerde Mehmet Akif Özer birinci olurken, 12-15 yaş gurubu kızlarda Tuna Ünver ikinci, Hatice Akyün üçüncü oldu. son olarak 12-15 yaş erkeklerde Himmet Aydoğan birinci, Ali Ege Mert üçüncü olarak Gediz gurubuna kupayı getirdiler.

Türk Okçuluğu yarışmalarında ödül almayı hak kazanan sporcuların ödüllerini Kütahya Valisi Ali Çelik, Milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Erbaş ve İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Ünal tarafından verildi. - KÜTAHYA

Simav'da yapılan Türk Okçuluğu Yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu
Simav'da yapılan Türk Okçuluğu Yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu
Simav'da yapılan Türk Okçuluğu Yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu
Simav'da yapılan Türk Okçuluğu Yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu
Simav'da yapılan Türk Okçuluğu Yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu
Simav'da yapılan Türk Okçuluğu Yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu

YORUMLAR
500
Hisarcık'ta Gençlik Şöleni Hisarcık'ta Gençlik Şöleni Kütahya'da 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı Kütahya'da 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Simav, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Simav'da yapılan Türk Okçuluğu Yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Kadınların giyim tarzıyla ilgili bir skandal ifade de başhekim yardımcısından: Cariyeler örtünmezmiş, cariye mi bunlar?
11:58 Mezarlıkta buluşan liselilerin sevgililerin kanlı sonu
11:58 Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çok konuşulacak bir itirafta bulundu: İnternete düşen videolarını izledik
11:53 3 milyon euro maaş isteyen Cenk Tosun'a Ahmet Nur Çebi'den veto: Tavan ücretimiz 1,5 milyon euro, kabul ediyorsa gelsin imzalasın
11:45 Sanatçılar CHP'nin "Milletin Sesi" mitingine çağrı yaptı: Maltepe'de buluşalım!
11:32 Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor: Ali Koç göndermek istiyor, Özil 2 yıllık sözleşmesini hatırlatıyor
11:30 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
11:28 Mahkum dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Fırat, suçsuz yere hapse girecek Hacı'yı kurtarmak için hangi adımı atacak?
11:22 20 Mayıs'ta dolar 15,98'den alıcı buluyor
11:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 12:24:55. #1.13#
SON DAKİKA: Simav'da yapılan Türk Okçuluğu Yarışmalarına Gedizli sporcular damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement