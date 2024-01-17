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Simav Kaymakamlığı, Eğitim Kurumlarına 525 Adet Voleybol ve Futbol Topu Bağışladı - Son Dakika
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Simav Kaymakamlığı, Eğitim Kurumlarına 525 Adet Voleybol ve Futbol Topu Bağışladı

Simav Kaymakamlığı, ilçedeki tüm eğitim kurumlarına 525 adet voleybol ve futbol topu bağışında bulundu. Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, bağışın spora ve genç sporculara sağladığı değerli destekler için Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'na teşekkür etti.

Simav Kaymakamlığı, Eğitim Kurumlarına 525 Adet Voleybol ve Futbol Topu Bağışladı
17.01.2024 - 11:32,
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Simav Kaymakamlığı ilçedeki tüm eğitim kurumlarına 525 adet voleybol ve futbol topu bağışında bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, " İlçe Kaymakamımız Bünyamin Karaloğlu, ilçemizdeki tüm eğitim kurumlarına toplamda 525 adet voleybol ve futbol topunu bağışlamıştır. Spora ve genç sporculara sağladığı bu değerli desteklerinden dolayı Kaymakamımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Simav Kaymakamlığı, Eğitim Kurumlarına 525 Adet Voleybol ve Futbol Topu Bağışladı - Son Dakika
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