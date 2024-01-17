Simav Kaymakamlığı, Eğitim Kurumlarına 525 Adet Voleybol ve Futbol Topu Bağışladı

Simav Kaymakamlığı ilçedeki tüm eğitim kurumlarına 525 adet voleybol ve futbol topu bağışında bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, " İlçe Kaymakamımız Bünyamin Karaloğlu, ilçemizdeki tüm eğitim kurumlarına toplamda 525 adet voleybol ve futbol topunu bağışlamıştır. Spora ve genç sporculara sağladığı bu değerli desteklerinden dolayı Kaymakamımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA