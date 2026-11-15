Sinan Cankurt, gençler dünya şampiyonasında 56.750 puanla gümüş madalya kazandı

Sinan Cankurt, gençler dünya şampiyonasında 56.750 puanla gümüş madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinan Cankurt, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası erkekler finalinde 56.750 puanla gümüş madalya kazandı. Cankurt bu sonuçla organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk erkek sporcu oldu.
Sinan Cankurt, Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda elde ettiği 2'ncilikle Türkiye'ye organizasyon tarihinde erkeklerdeki ilk madalyasını kazandırdı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.
Erkekler kategorisi finalinde mücadele eden Sinan, 56.750 puanla gümüş madalyayı boynuna taktı. Sinan böylece Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası tarihinde madalya kazanan ilk Türk erkek sporcu oldu.
Sinan'ın 2'nciliği elde ettiği finalde Japon Rui Yokoishi altın, Azerbaycanlı Ammar Bakhshaliev ise bronz madalya aldı.
Kaynak: AA
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