Sinan Engin Acun Ilıcalı'nın bitirdiği transferi canlı yayında açıkladı - Son Dakika
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Sinan Engin Acun Ilıcalı'nın bitirdiği transferi canlı yayında açıkladı

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Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, canlı yayında Anderson Talisca için Al Nassr yöneticileriyle görüşen ve bu transferde yoğun mesai harcayan Acun Ilıcalı'nın Brezilyalı yıldızı ikna ettiğini söyledi.

28.11.2024 11:03
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Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de listenin başındaki isim olan Anderson Talisca'dan gelecek haber beklenirken, Sinan Engin canlı yayında bu transfere dair bir açıklamada bulundu.

Ünlü futbol yorumcusu, Al Nassr ile görüşmeler sürerken Talisca'nın Avrupa'ya ve çok yakından tanıdığı Türkiye'ye geri dönmek istediğini belirtti

"%95 ANLAŞTI"

Engin açıklamasında "Acun Ilıcalı Talisca transferiyle özel olarak ilgileniyor, Ilıcalı Al Nassr'la yüzde 95 anlaştı. Talisca Fenerbahçe'deki tüm sorunları çözer. Tek forvet oynarsın arkada Talisca, çift forvet oynarsın Talisca o forvetlerden biri olur. Yani oyuncu Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacak" dedi.

Sinan Engin Acun Ilıcalı\'nın bitirdiği transferi canlı yayında açıkladı

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Son Dakika Spor Sinan Engin Acun Ilıcalı'nın bitirdiği transferi canlı yayında açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bir kapuska eksik lig bitdi ikinci kim 1 2 Yanıtla
  • Kemal Demir:
    Zekeriya A.s peşin konuşma 0 0 Yanıtla
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