Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

19.01.2026 15:39  Güncelleme: 15:44
Sinan Engin, Süper Lig'de puan farkının 1'e inmesinin ardından ''Fenerbahçe 2-3 hafta sonra lider olur'' diyerek dikkat çeken bir tahminde bulundu. Engin, Galatasaray'ın Atletico Madrid maçına da değinip ''Yenilirse Okan Buruk'un koltuğu sallanır, büyük protesto olur'' sözleriyle endişesini dile getirdi.

Süper Lig'de 18. haftanın ardından lider Galatasaray 43 puanda kalırken, Alanyaspor deplasmanında 3-2 kazanan Fenerbahçe puanını 42'ye yükseltti ve zirve yarışında farkı 1'e indirdi. Bu tablo sonrası yorumcu Sinan Engin'den çarpıcı bir iddia geldi.

"FENERBAHÇE 2-3 HAFTA SONRA LİDER OLACAK"

Katıldığı programda konuşan Sinan Engin, Fenerbahçe'nin kısa süre içinde zirveye çıkacağını savundu. Engin, "Fenerbahçe muhtemelen 2 veya 3 hafta sonra lider olacak" ifadelerini kullandı.

FİKSTÜRÜ DE HATIRLATTI

Engin'in sözleri sonrası iki takımın önümüzdeki haftalardaki maçları da yeniden gündeme geldi. Galatasaray'ın sıradaki karşılaşmalarının Karagümrük (deplasman), Kayserispor (iç saha) ve Çaykur Rizespor (deplasman) olduğu, Fenerbahçe'nin ise Göztepe (iç saha), Kocaelispor (deplasman) ve Gençlerbirliği (iç saha) maçlarına çıkacağı belirtildi.

"FUTBOLSEVER OLARAK KORKUM VAR"

Sinan Engin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid maçına dair de dikkat çeken bir yorum yaptı. Engin, "Bir futbolsever olarak korkum var. Galatasaray, Atletico Madrid'e yenilmesin. Yenilirse Okan Buruk'un koltuğu sallanır. Büyük protesto olur" diyerek olası bir yenilginin yaratacağı etkiye işaret etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    çok beklersin senin zekan Galatasaray’a yetmez 23 20 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    Tüm yorumcuları federasyonun ve medyanın beklediği GS yın ŞAMPİYON olamaması ama fazla da ümitlenmeyin GS mayısta bu beklentileri yok edecek 12 8 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    SİNAN KARDEŞ ...BEŞİKTAŞ NE ZAMAN LİDER OLUR ..FB KONUŞMAYA BAŞLADIN. GS AZICIK DURAKLAYINCA İBRE HEMEN FENERE DÖNDÜ.. 10 5 Yanıtla
  • Hasan 78 Hasan 78:
    inşallah 9 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
