Spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe'nin gündemine dair konuştu. Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Engin, Jose Mourinho'yu eleştirerek Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Türk olması gerektiğini savundu.
''TARAFTARA ANKET YAPTIRSAN''
Sinan Engin, yaptığı yorumda "Taraftara anket yaptırsan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur. Sergen de olur, Volkan Demirel de olur. Fenerbahçe'nin Türk hocalara teslim edilmesi lazım." dedi.
Başarısızlığın sorumlusunu açıklayan Sinan Engin, "Başarısızlığın tek sorumlusu Mourinho'dur. Ali Koç'un 7 yıllık bir başarısızlığı var ama belki de en doğru yaptığı sezon, bu sezon. Sorumlu teknik direktör ama Fenerbahçe olduğu için Ali Koç deniliyor." sözlerini sarf etti.
Son Dakika › Spor › Sinan Engin: Taraftar anket yapsa Fenerbahçe'nin hocası o olur - Son Dakika
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