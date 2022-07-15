Sinan Kaloğlu: Hedefimiz ligde kalmak olacak - Son Dakika
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Sinan Kaloğlu: Hedefimiz ligde kalmak olacak

15.07.2022 12:23
Sinan Kaloğlu: Hedefimiz ligde kalmak olacak

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, yeni sezonda ligde kalma hedefiyle mücadele edeceklerini dile getirdi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, yeni sezonda ligde kalma hedefiyle mücadele edeceklerini dile getirdi. İnternet üzerinden katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın 41 yaşındaki teknik patronu Kaloğlu, "Bu sene çok zorlu bir lig olacak. Süper Lig'den düşen biz ve Yeni Malatyaspor'u zorlu bir süreç bekliyor. Transfer yasağımız devam ediyor ve birçok oyuncumuzu kaybettik. Zorlu bir süreç yaşayacağız, bu net belli. Şampiyonluğa oynayan takımların yaptığı transferleri görüyoruz. Alt ligden gelen Sakaryaspor, Pendikspor, Bodrumspor'un da kadroları çok güçlü. Hedefe oynayacak takımlar çok büyük paralar harcıyolar, büyük transferler yapıyorlar" dedi.

Ligde 19 takımın yer alacağını hatırlatan Altay Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, "Her takım 1 hafta bay geçecek, 4 takım bir alt lige düşecek. En az 6 takımın şampiyonluğa oynayıp, 4 takımın düşeceğini düşünürsek aradaki makas daralıyor. Çok kuvvetli takımlara karşı çok zorlu bir lig olacak. Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak. Şu durumda en büyük hedefimiz ligde kalmak olmalı, bu da çok değerli bizim için" diye konuştu.

Altay'ın yerinin kendisi için farklı olduğunu, bu yüzden geçen sezon Süper Lig'de son 8 haftada göreve geldiğini anlatan genç teknik adam, "Kendi kulübüm olduğu için geldim ve bu yıl da kaldım. Bu sene daha da zor bir dönem beni, ekibimi ve kulübümü bekliyor. Biz aile ortamını sağlayıp önce takım olacağız" mesajı verdi."TARAFTAR SABIR GÖSTERSİN"

İlk etap kampını Eric Björkander dışında altyapı oyuncularıyla tamamladıklarını, ikinci etapta ise iç transferde 6 tecrübeli isimle anlaştıklarını belirten Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, "Takımımda 15 yaşında oyuncu da 41 yaşında oyuncu da var. Gençlere vizyon katıp pozisyon bilgilerini artırmaya çalışıyoruz. Bir harman yapacağız. Poko, Marco gibi oyuncuları da takımda tutmak istiyoruz. Dışardan oyuncu alamadığımız için içerdeki her oyuncuya ihtiyacımız var. Geçen sezon son maçta bile bizi alkışlayan taraftarımızı bu sezon üzmek istemiyoruz. Bu yıl çok zorlu bir lig olacak, çok büyük desteğe ihtiyacımız var. Onlar en büyük gücümüz olacak. Bu takıma ve gençlere sabır göstersinler, bizi sonuna kadar desteklesinler" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

Sinan Kaloğlu, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinan Kaloğlu: Hedefimiz ligde kalmak olacak - Son Dakika

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