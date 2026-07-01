Sinan Kurt, Amedspor'dan Ayrıldığını Duyurdu - Son Dakika
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Sinan Kurt, Amedspor'dan Ayrıldığını Duyurdu

Sinan Kurt, Amedspor\'dan Ayrıldığını Duyurdu
01.07.2026 20:17
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Sinan Kurt, Amed Sportif Faaliyetler ile yollarını ayırdığını sosyal medya üzerinden açıkladı.

Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Sinan Kurt, sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sanal medya hesabından açıklama yapan Sinan Kurt, Amed Sportif Faaliyetler ile yollarının ayrıldığını belirtti. Bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmamasının nedeninin kulüp yönetimine verdiği söze bağlı kalması olduğunu ifade eden Kurt, "Bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmamamın sebebi, Amedspor yönetimine vermiş olduğum söze duyduğum bağlılıktandır. Futbolun doğasında ayrılıklar da var. Bugün itibarıyla Amedspor ile yollarımız ayrılmış bulunuyor. Diyarbakır'da geçirdiğimiz süre boyunca ailemle birlikte çok güzel insanlar tanıdık, değerli dostluklar edindik ve unutulmayacak anılar biriktirdik. Bu süreçte emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Benim de hakkım varsa helal olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sinan Kurt, Amedspor'dan Ayrıldığını Duyurdu - Son Dakika

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