Sincan'da Olaj Voleybol Turnuvası Başlıyor

18.09.2025 12:20  Güncelleme: 12:26
Sincan Belediyesi, 26-28 Eylül tarihleri arasında Sincan Park'ta düzenleyeceği Plaj Voleybol Turnuvası ile spora ilgi duyanları bir araya getiriyor. Turnuvaya 15-30 yaş arası erkekler katılabilecek ve son başvuru tarihi 21 Eylül.

Sincan Belediyesi, spora ilgi duyanları bir araya getirecek olan Olaj Voleybol Turnuvası gerçekleştirecek.

Sincan Belediyesi, vatandaşlara yönelik hizmetlerine devam ediyor. Sosyal projelerine hız kesmeden devam eden Sincan Belediyesi; konserler, yarışmalar ve festivaller düzenlemekte geri durmuyor. Sincan Belediyesi bu kapsamda 26-27-28 Eylül tarihleri arasında Sincan Park'ta Plaj Voleybol Turnuvası düzenleyecek. Vatandaşları doğa ve sporla buluşturmayı hedefleyen turnuva için son başvuru tarihi 21 Eylül olarak belirtildi.

15-30 yaş arası erkekler katılabilecek

Gerçekleştirilecek turnuvaya Sincan'da ikamet eden 15-30 yaş arası erkek vatandaşların katılım sağlayacağı belirtildi. Turnuvaya başvurular Sincan Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne yapılacak. Başvuru esnasında kimlik kartı ve Sincan'da ikamet ettiğini gösteren belge hazır bulundurulacak. Turnuvaya katılım 16 takım ile sınırlı tutulacak ve başvuru yapan ilk 16 takım, 23 Eylül'de kura ile belirlenecek.

Müsabakalar sonucunda 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olanlara kupa ve madalya takdim edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

