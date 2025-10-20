Sindelhöyükspor Deplasmanda Güldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sindelhöyükspor Deplasmanda Güldü

Sindelhöyükspor Deplasmanda Güldü
20.10.2025 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sindelhöyükspor, Sungur FK'yi 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayseri Rıfat Pakkan 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Sindelhöyükspor, deplasmanda oynadığı maçta Sungur Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Melih Kaya, Mustafa Uçkan, Aykut Cem Bulut

Sungur FK: Yusuf Mustafa Yücel, Erkan Efe Yağmur (Yusufcan Aslan dk. 85), Tolgahan Efe Karslı, Ferhat Sönmez, Yiğit Efe Sarıdağ, Çınar Kamarot, Yusuf Okuyucu, Kadir Yıldırımcan, Muhammed Niyaz Doğutürk, Hacı Duran Yılmaz, Muammer Fincan

Sindelhöyükspor: Ali Eren Alatepe, Sami Seyis (Enes Seyis dk. 72), Yusuf Suvay (Salih Öğretir dk. 72), Hasan Çetin, Emre İsteğmen (Ali Çiftçi dk. 77), Mevlüt Dinç, Alper Gürkçü (Emin Yücel dk. 72), Mustafa Yıldır, İlkay Develioğlu, İsmail Yalçın (Sait Bulut dk. 63), Berke Öğretir

Goller: Mustafa Yıldır (dk. 30), Alper Gürkçü (dk. 44), Sait Bulut (dk. 69) (Sindelhöyükspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sindelhöyükspor Deplasmanda Güldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Oto tamirhanesinde dehşet anları Az daha yanacaklardı Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı

15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:32
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 15:38:18. #7.12#
SON DAKİKA: Sindelhöyükspor Deplasmanda Güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.