Sindelhöyükspor Deplasmanda Güldü

Kayseri Rıfat Pakkan 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Sindelhöyükspor, deplasmanda oynadığı maçta Sungur Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Mustafa Melih Kaya, Mustafa Uçkan, Aykut Cem Bulut
Sungur FK: Yusuf Mustafa Yücel, Erkan Efe Yağmur (Yusufcan Aslan dk. 85), Tolgahan Efe Karslı, Ferhat Sönmez, Yiğit Efe Sarıdağ, Çınar Kamarot, Yusuf Okuyucu, Kadir Yıldırımcan, Muhammed Niyaz Doğutürk, Hacı Duran Yılmaz, Muammer Fincan
Sindelhöyükspor: Ali Eren Alatepe, Sami Seyis (Enes Seyis dk. 72), Yusuf Suvay (Salih Öğretir dk. 72), Hasan Çetin, Emre İsteğmen (Ali Çiftçi dk. 77), Mevlüt Dinç, Alper Gürkçü (Emin Yücel dk. 72), Mustafa Yıldır, İlkay Develioğlu, İsmail Yalçın (Sait Bulut dk. 63), Berke Öğretir
Goller: Mustafa Yıldır (dk. 30), Alper Gürkçü (dk. 44), Sait Bulut (dk. 69) (Sindelhöyükspor) - KAYSERİ
