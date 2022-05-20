Sinem, Brezilya'dan madalyalarla döndü - Son Dakika
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Sinem, Brezilya'dan madalyalarla döndü

20.05.2022 11:04
Sinem, Brezilya'dan madalyalarla döndü

61 kiloda kadınlar kumite kategorisinde 3 madalya ile yurda döndüBrezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında (Deaflympics) Milli Takım adına mücadele eden 19 Mayıs Belediyespor Sporcusu Sinem Özkan karatede -61 kiloda kadınlar kumite kategorisinde 3 madalya ile yurda döndü.

61 kiloda kadınlar kumite kategorisinde 3 madalya ile yurda döndü

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında (Deaflympics) Milli Takım adına mücadele eden 19 Mayıs Belediyespor Sporcusu Sinem Özkan karatede -61 kiloda kadınlar kumite kategorisinde 3 madalya ile yurda döndü.

Kulüp yönetimi ve hocalarıyla birlikte 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret eden milli sporcu Sinem Özkan'a başarı dileklerini ileten Topaloğlu, "Brezilya'da düzenlenen 24. Deaflympics Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya ile toplamda 3 olimpiyat madalyası kazanarak bizleri gururlandıran, 19 Mayıs Belediyespor Kulübü sporcumuz Sinem Özkan'ı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Bu dereceler ilk değil son da olmayacak. Her yarışma sonrası bir sonraki yarış için hedef büyütmeye devam. Bizler Sinem kızımıza güveniyor ve daha büyük başarılar duyacağımıza inanıyoruz. Bizler her başarıyı önemsiyoruz ve sporcularımızı ödüllendiriyoruz. Onların bizlere yaşattığı gurur ile mutlu oluyoruz. Gençlerimizi, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi kutluyorum. Ülkesine, milletine, bayrağına düşkün, sporu seven ve beraberinde başarılar elde eden bir gençlik arzu ediyoruz. Bütün hedefimiz budur" diye konuştu.

Başkan Topaloğlu, milli sporcu Sinem Özkan'ı altın ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. - SAMSUN

Sinem, Brezilya'dan madalyalarla döndü
Sinem, Brezilya'dan madalyalarla döndü
Sinem, Brezilya'dan madalyalarla döndü
Sinem, Brezilya'dan madalyalarla döndü
Sinem, Brezilya'dan madalyalarla döndü

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sinem, Brezilya'dan madalyalarla döndü - Son Dakika


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