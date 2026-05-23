Sinem Tous Servera Asya Triatlon Kupası\'nda Şampiyon

Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Çin'de düzenlenen Asya Triatlon Kupası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun Lianyungang ayağında sporcular sprint kategorisinde yarıştı.
Elit kadınlarda mücadele eden Sinem, yarışmayı 1. sırada tamamlayarak kürsünün zirvesinde yer aldı.
