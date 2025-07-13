Sinop’ta 2025 TVF Pro Beach Tour Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Sinop’ta 2025 TVF Pro Beach Tour Turnuvası Sonuçlandı

Sinop’ta 2025 TVF Pro Beach Tour Turnuvası Sonuçlandı
13.07.2025 22:44  Güncelleme: 22:57
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Sinop Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ve 3 gün süren 2025 TVF Pro Beach Tour'un Sinop etabı sona erdi. Erkeklerde Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru, kadınlarda ise Merve Çelebi ve Yaren Sencer şampiyonluk kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Sinop Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2025 TVF Pro Beach Tour'un Sinop etabı, son gün oynanan üçüncülük ve final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törenle son buldu.

Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren turnuvada, 15'i erkek, 10'u kadın olmak üzere 25 takım şampiyonluk için mücadele etti. Turnuvanın son gününde kadın ve erkek kategorilerinde oynanan final karşılaşmalarında erkeklerde mücadele eden Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru ikilisi finalde rakipleri Sacit Kurt ve Ahmet Can Tür ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Kadınlar kategorisinde Merve Çelebi ve Yaren Sencer ikilisi finaldeki rakipleri Kseniia Mazur ve Anna Kalchenko ikilisini 2-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Bizler sizleri 6 yıl aradan sonra Sinop'ta ağırlamaktan çok mutlu olduk. Türkiye Voleybol Federasyonuna ve Sinop Belediyesi'nin emekçilerine mesai arkadaşlarıma, gönüllülere ve yarışmaya katılan sporculara, hakemlere, teknik ekibe ve bu sahanın hazırlanmasında emeği geçen isimsiz kahramanlara ve özellikle Murat Bostan Hocama çok teşekkür ediyorum. Onlar günlerdir ellerinde raspayla Sinop Belediyesi'nin destek hizmetlerinde başladılar bu işe. Önümüzdeki 2026 yılında tekrar bir arada olmak dileğiyle. Onları Sinop'ta görmekten Sinop'ta ağırlamaktan ve takımların sporcularına tekrar bu kürsülerde ödül vermekten mutluluk duyacağımızı bir kez daha belirtmek isterim. Her şey gönlünüzce olsun. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Günlerdir emek sarf eden emekçi arkadaşlarım var, onlarında emeklerine sağlık. Onlar bu turnuvanın isimsiz kahramanları. Çok emek sarf ettiler. Canla başla mücadele ettiler ve bu etkinliği onların sayesinde gerçekleştirdik. Hem gerek ilimizden hem de ulusal düzeyde sponsorlarımıza da teşekkürler" dedi.

"Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz"

Erkekler şampiyonu Yusuf Özdemir, "Organizasyon çok güzeldi. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Sinop'a bu benim dördüncü gelişim ve ilk defa şampiyon oldum. O yüzden çok mutluyum. Buradan Sinop Belediyesi'ne ve Türkiye Voleybol Federasyonuna çok teşekkür ederim emekleri için. Sinop halkına da çok teşekkür ederim. Gerçekten bizi yalnız bırakmadılar ve tribünleri doldurdular. Hepsinin ayağına sağlık." ifadelerinde bulundu. Takım arkadaşı Batuhan Kuru ise, "Benim Sinop'a ilk gelişim ve şampiyonlukla bitirdim. Çok mutlu ve gururluyum. Bu güzel organizasyonu yapan Sinop Belediyesi'ne ve Türkiye Voleybol Federasyonuna çok teşekkürler. Emeği geçen herkesin eline sağlık." diye konuştu.

"Ben çok seviyorum Sinop turnuvalarını"

Kadınlar şampiyonu Yaren Sencel, "Öncelikle Sinop gibi bir yerde şampiyon olduğum için çok mutluyum. Çünkü Sinop'ta gerçekten harika bir turnuva oluyor. Ben çok seviyorum Sinop turnuvalarını bireysel olarak. Teşekkür ediyoruz buradan özellikle Sinop Belediye Başkanına, TVF, Biodermaya, Sprite çok teşekkür ederiz. Bence Sinop çok güzel bir yer. Doğal. Genel olarak ben Sinop'u çok seviyorum. Önceden de hep turnuvalara geliyorduk buraya. Gerçekten çok sevdiğim bir yer. Güzel bir şehir bence" şeklinde konuştu.

Diğer kadınlar şampiyonu Merve Çelebi ise, "Sinop benim için çok çok değerli. Ben kariyerimin ilk şampiyonluğunu burada, bu sahada gerçekleştirdim. Sinop'ta gerçekleştirdim. Ardından 4 yıl dördüncü turnuvam burada. Dördü de şampiyonlukla taçlandı. O yüzden çok mutluyum. Sinop'un voleybola, plaj voleyboluna ilgisi çok çok güzel. O yüzden buradan Sinop Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İnşallah her yıl bu turnuvalar artarak devam eder. Her yıl Sinop'a gelmeyi istiyoruz. Ben Sinop'u çok seviyorum. Manevi ayrı bir değeri var ve burada olduğum zaman ayrı bir huzurlu hissediyorum kendimi. Sinop halkını da çok çok seviyorum. Çok sıcakkanlı bir halk bence. O yüzden buraya geldiğim her zaman çok mutlu oluyorum." ifadelerine yer verdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sinop’ta 2025 TVF Pro Beach Tour Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop’ta 2025 TVF Pro Beach Tour Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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