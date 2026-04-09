Sinop\'ta Dünya Kupası Heyecanı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Elemeleri için Sinop'ta hazırlık toplantısı yaptı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 18 Nisan'da Sinop'ta oynayacağı maç öncesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Müsabaka için yapılan son hazırlıkların ele alındığı toplantıda konuşan Vali Özarslan, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına ev sahipliği yapacak olmalarından dolayı heyecan duyduklarını söyledi.

Bu tür organizasyonların aynı zamanda şehrin tanıtım vitrini olduğunu vurgulayan Özarslan, Karadeniz'in en kuzey ucunda yer alan tarihi mirası, doğal güzellikleri ve güçlü kültürel birikimiyle öne çıkan Sinop'un uluslararası bir organizasyonla anılacak olmasının önemine dikkati çekti.

Vali Özarslan, söz konusu maçın şehrin görünürlüğünü de artıracağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Müsabaka esnasında tribünlerde yaşanacak heyecan, gelecekte şehrimizi ziyaret edecek yeni misafirlerin ilk adımı olabilir. Televizyon ekranlarında, dijital platformlarda ve sosyal medyada yer alacak her kare, Sinop'un doğal güzelliklerini, sakin yaşam kültürünü ve misafirperverliğini geniş kitlelere anlatma fırsatı sunacaktır. Özellikle futbol gibi küresel bir dil söz konusu olduğunda ve kadın futbolu gibi dünya genelinde hızla yaygınlaşan bir spor dalı işin içine girdiğinde, bu etkinin çok daha geniş kitlelere ulaşması mümkündür."

Özarslan, uluslararası bir müsabakanın Sinop'un kurumsal itibarına önemli katkı sunacağına inandığını dile getirerek, "Burada elde edilen organizasyon başarısı, doğrudan somut bir fayda üretmese de prestij oluşturur ve şehrin kurumsal itibarına önemli katkı sağlar. Prestij ve kurumsal itibar ise şehirler arası ilişkilerde küçümsenmeyecek bir sermayedir. Sinop'un bu organizasyona ev sahipliği yapması şehrimizin huzurlu yaşam yapısını, doğal zenginliklerini ve sürdürülebilir şehir kimliğini ulusal ve uluslararası ölçekte görünür kılma açısından önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:16:50. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.