Sinop'ta Tarihi Yüzme Yarışları ve Gazze İçin Uçurtma Şenliği - Son Dakika
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Sinop'ta Tarihi Yüzme Yarışları ve Gazze İçin Uçurtma Şenliği

Sinop\'ta Tarihi Yüzme Yarışları ve Gazze İçin Uçurtma Şenliği
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Sinop'ta ilk kez düzenlenen Riyale Hüseyin Paşa Yüzme Yarışları, 4 ilden sporcuyu açık denizde buluştururken, çocuklar Gazze için uçurtma uçurdu. Dereceye girenlere ödülleri verildi ve etkinliğin gelenekselleşmesi hedefleniyor.

Sinop'ta denizcilik geçmişini yaşatmak ve deniz sporlarını geliştirmek amacıyla ilk kez "Riyale Hüseyin Paşa Yüzme Yarışları" düzenlendi.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 1853 Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğinde Akliman'da gerçekleştirilen yarışlara Sinop'un yanı sıra Amasya, Kastamonu ve Samsun'dan sporcular katıldı. Açık denizde dereceye girebilmek için mücadele eden sporculara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kentin 175 kilometrelik kıyı şeridine ve önemli bir denizcilik geçmişine sahip olduğunu söyledi. Sinop Deniz Savaşı'nda şehit olanları rahmet ve minnetle anan Özarslan, geçmişin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ise Sinop'un tarih boyunca denizle iç içe yaşayan kadim bir şehir olduğunu belirterek, yarışmaya kentin tarihi hafızasında önemli yeri bulunan Riyale Hüseyin Paşa'nın adının verilmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

AK Parti Sinop İl Başkanı ve 1853 Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yakup Üçüncüoğlu da organizasyonun ilerleyen yıllarda daha kapsamlı şekilde düzenlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Uçurtmalar Gazze'deki çocuklar için uçuruldu

Yüzme yarışlarının yanı sıra Erfelek Gençlik Merkezi tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Çocuklar, Gazze ve Filistin'deki çocuklara destek olmak ve yaşananlara dikkat çekmek amacıyla uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Etkinlikte yüzmenin mücadeleyi, uçurtmaların ise özgürlük ve umudu simgelediği vurgulandı.

Dereceye girenlere madalya

Akliman açıklarında gerçekleştirilen yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Sinop'ta ilk kez düzenlenen organizasyonun, kentin denizcilik mirası ile spor kültürünü buluşturan geleneksel bir etkinlik haline getirilmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA

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