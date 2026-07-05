Sinop’ta Plaj Voleybolu Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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Sinop’ta Plaj Voleybolu Şampiyonu Belli Oldu

Sinop’ta Plaj Voleybolu Şampiyonu Belli Oldu
05.07.2026 19:36
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Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour’da İranlı Bahman Salemiin ve kadınlarda Anna Değirmenci kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Sinop Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı sona erdi.

Kumkapı sahilinde 8. kez gerçekleştirilen ve 4 gün süren turnuvanın son gününde final karşılaşmaları oynandı.

Erkekler kategorisinde İranlı Bahman Salemiin Jehboroun ve Arash Vakili birinci, Ahmet Can ve Yasin Baysal ikinci, Eren Kanlı ve Canbulat Dönmez üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Alanya Belediyesinden Anna Değirmenci ve Adelia Akhmetova birinciliği elde etti. Berfin Öztürk ve Esra Demirkıran ikinci, Nursen Yaren Sencel ve Merve Çelebi üçüncü sırada yer aldı.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödülleri Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Taha Ünal, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybol Kurul Üyesi Murat Bostan ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Şaban Değermenci tarafından verildi.

Belediye Başkanı Gürbüz, turnuvanın ardından Aslandaş ile Ünal'a, Sinop'a özgü gemi maketi hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sinop’ta Plaj Voleybolu Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika

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