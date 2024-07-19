Sinop Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası Başladı

Spor

Sinop Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası, 7 ülke ve 45 ilden 216 sporcunun katılımıyla başladı.

Sinop Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Sinop Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası" düzenlendi. Turnuvanın açılış seremonisi Gazi Çelebi Spor Salonunda yapıldı. Seremoniye Vali Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

7 ülke ve 45 ilden 216 sporcunun katıldığı "Sinop Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası" 19-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. - SİNOP