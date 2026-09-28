Sinoplu bisikletçiler Manisa Akhisar'da 3 derece aldı, Taha İnce Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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Sinoplu bisikletçiler Manisa Akhisar'da 3 derece aldı, Taha İnce Türkiye ikincisi oldu

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Sinoplu bisikletçiler Manisa Akhisar\'da 3 derece aldı, Taha İnce Türkiye ikincisi oldu
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Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı, Manisa Akhisar'daki Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Finali'ni 3 dereceyle tamamladı. Taha İnce final yarışını birinci bitirmesine rağmen sezon klasmanında Türkiye ikincisi olurken Efekan Tanfer de Türkiye ikincisi oldu.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı, 26-27 Eylül 2026 tarihlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final yarışmasını 3 derece ile tamamladı.

Sezonun son yarışında sporcular, parkuru kazasız şekilde tamamlayarak hedeflerinin yüzde 90'ını gerçekleştirdi. Sinop ekibinden Taha İnce, final yarışını birinci sırada tamamlamasına rağmen sezon genelindeki klasman puanı nedeniyle Türkiye ikincisi oldu.

Yetenek Taraması Programı kapsamında takıma dahil olan Efekan Tanfer ise sezonu zirvenin bir basamak altında tamamlayarak Türkiye ikinciliği elde etti.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Antrenörü ve İl Temsilcisi Selim Okur, sezon boyunca mücadele eden sporculara teşekkür ederek, takımın elde ettiği sonuçların altyapı çalışmalarının önemini ortaya koyduğunu belirtti. Elde edilen sonuçların yeni sezon açısından önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Okur, "Bu sonuçların önemi ise yeni sezonda zirve yarışmasının en önemli takipçisi olacağımız ve altyapıya verdiğimiz önemin göstergesidir" dedi.

Sinop Gençlik ve Spor Bisiklet Takımı, sezon boyunca elde ettiği derecelerle yeni sezon öncesinde altyapı çalışmalarına yönelik hedeflerini sürdürmeyi amaçlıyor.

Kaynak: İHA
AkhisarTürkiyeGençlikManisaSinopSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinoplu bisikletçiler Manisa Akhisar'da 3 derece aldı, Taha İnce Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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