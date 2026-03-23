Sipay Bodrum FK'den Ali Habeşoğlu ile Arlind Ajeti, ülke milli takımlarının aday kadrosuna davet edildi.
Kulübün açıklamasında Ali Habeşoğlu'nun Türkiye Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme maçının aday kadrosunda yer aldığı kaydedildi.
Arlind Ajeti'nin ise Arnavutluk Milli Takımı'nın Polonya ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası play-off yarı final müsabakasının aday kadrosuna çağrıldığı ifade edildi.
Açıklamada, oyunculara başarı dilendi.
Son Dakika › Spor › Sipay Bodrum FK'den İki Oyuncuya Milli Davet - Son Dakika
