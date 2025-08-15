Sipay Bodrum FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sipay Bodrum FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

15.08.2025 17:20
Sipay Bodrum FK, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor, galibiyet hedefleniyor.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından top koruma çalışmaları yapan yeşil-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör Eşer, transfer döneminin devam ettiğini belirterek, "Giden de olabilir gelen de. Her an her şey olabilir. Puşcaş ve Okita bizimle çalışıyor ancak yabancı kontenjanı nedeniyle görüştükleri kulüplerle anlaşmaları halinde ayrılabilirler." dedi.

Yeşil beyazlı futbolcu Enes Öğrüce de bu sezon daha iddialı olduklarını aktararak, "Ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz. Sivasspor deplasmanında galibiyet alıp lige güçlü giriş yapmak istiyoruz. Hocam şans verirse sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

