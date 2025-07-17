Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başladı.
Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde antrenmana çıktı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.
Sipay Bodrum FK, hazırlıklarını 1 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Sipay Bodrum FK Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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