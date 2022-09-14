Dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı

14.09.2022 17:50
Dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğu elde eden Grekoromen Güreş Milli Takımı, Ankara'ya geldi.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğu elde eden Grekoromen Güreş Milli Takımı, Ankara'ya geldi.

Dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan Rıza Kayaalp, Ali Cengiz, Selçuk Can ve Murat Fırat, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçekler, Türk bayrakları ve konfetilerle karşılandı. Mehteran takımının da katıldığı karşılamada, sporcu ailelerinin yanı sıra ASKİ Spor Kulübü yöneticileri, antrenörler ve ???????diğer ilgililer yer aldı.

Grekoromen stil 130 kiloda beşinci kez dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Tekrardan böylesine büyük bir başarıyı ülkeme kazandırmak ve 9. kez dünya şampiyonasında madalya kazanmak ve beşinci şampiyonluğu elde etmek benim için gerçekten gurur vericiydi. Bu işin başında bir hedef koymuş ve 'Bu işini bırakana kadar zirvede olmak istiyorum' demiştim. Bu yolda emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Zorluklarla karşılaştıklarını, sakatlıklar yaşadıklarını ama bunları kimsenin bilmediği vurgulayan Rıza, şunları kaydetti:

"Yine de yılmıyor, çok çalışıyoruz. Bu dünya şampiyonası öncesi büyük sıkıntılar yaşadım ama hiçbir zaman yılmadım, antrenmanlarımı bırakmadım. Kendime verdiğim bu sözü yerime getirdim. Bize sunulan imkanların karşılığını vermek en büyük hedefimdi. Her zaman 'en büyük vefam devletimize' demiştim. Önümde kısa bir zaman var. Önümde 2 Avrupa 1 dünya bir de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları var. Kendim için artık son 4 şampiyona diyebilirim. Bu 4 şampiyonayı en iyi şekilde atlatmak ve ondan sonra da huzurlu bir şekilde de bu işi bırakmayı hedefliyorum."

Rıza, kendisine destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve sponsoru Gamador İnşaat'a teşekkür etti.

"İlk turnuvamda elim boş dönmedim"

Grekoromen stil 87 kiloda bronz madalya alan Ali Cengiz ise "Geçmişte birçok kategoride ülkeme çok madalyalar kazandırdım. Ancak ilk defa büyükler kategorisinde takıma girdim ve ülkemi temsil ettim. İlk turnuvamda da elim boş dönmedim. Ülkeme bronz madalya kazandırdım. İnşallah bunlar katlanarak devam edecek. Hedefim olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." değerlendirmesini yaptı.

Grekoromen stil 72 kiloda bronz madalya kazanan Selçuk Can da "Ülkeme bronz madalya kazandırdım. Hedefim altın madalya almaktı. Nasibimizde üçüncülük varmış. Ülkeme eli boş dönmediğim için mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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