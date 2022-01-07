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Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya Büyükelçisi'ne 'Djokovic' talebi - Son Dakika

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya Büyükelçisi'ne 'Djokovic' talebi

07.01.2022 10:37
Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya Büyükelçisi'ne 'Djokovic' talebi

Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havalimanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edilmesinin ardından Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, Avustralya'nın Belgrad Büyükelçisi Daniel...

Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havalimanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edilmesinin ardından Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, Avustralya'nın Belgrad Büyükelçisi Daniel Emery'den Djokovic ile bizzat ilgilenmesini talep etti.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, Büyükelçi Emery'nin Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağına ilişkin mahkeme kararını beklediği sırada kendisiyle ilgilenmek konusunda kişisel çaba göstereceği beklentisini dile getirdi. Bakanlığa göre Sırbistan, Avustralya yargısının kararını hiçbir şekilde etkilemek istemiyor. Ancak ülkenin yürütme makamlarının atacağı adımların, Avustralya ve Sırbistan arasındaki iyi ikili ilişkilere uygun olmasını bekliyor" denildi.

"POLİTİK BİR OYUNUN KURBANI OLDU"Bakanlıktan yapılan açıklamada, Djokovic'in politik bir oyunun kurbanı olduğu ifade edilerek, "Starovic, Djokovic'in kendi iradesi dışında oynanan politik oyunun kurbanı olduğuna dair güçlü bir izlenime sahip olduğunu ve küçük düşürülmek için Avustralya'ya çağırıldığını vurguladı. Bakan Starovic, Djokovic'in suçlu, terörist veya yasa dışı bir göçmen olmadığını ancak Avustralya makamları tarafından kendisine bu şekilde davranıldığını ve bunun hayranlarının ve Sırbistan vatandaşlarının anlaşılabilir bir şekilde öfkelenmesine neden olduğuna dikkat çekti" ifadelerine yer verildi.NELER OLMUŞTU?Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havalimanı'na ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edildi. Avustralya Sınır Güvenliği (ABF) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABF, Djokovic'in Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmediği ve yerine getirdiğine dair uygun kanıt sağlamadığını onaylamaktadır. Bu kapsamda vizesinin iptal edildiğini onaylamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Avustralya Başbakanı Scott Morrison da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Novak Djokovic'in vizesinin iptal edildiğini vurgulayarak, "Özellikle sınır güvenliği söz konusu olduğunda kural, kuraldır. Sağlam sınır politikalarımız, Avustralya'nın dünyada Covid-19'da en az can kaybı oranına sahip olan ülkeler arasında olmasının en önemli nedenidir. Tetikte olmaya devam edeceğiz" demişti.

Ayrıca, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün yaptığı açıklamada, "Novak'ımıza, tüm Sırbistan'ın onunla olduğunu söyledim. Dünyanın en iyi tenisçisine yapılan bu tacizin bir an önce son verilmesi için her şeyi yapıyoruz" demişti.


Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya Büyükelçisi'ne 'Djokovic' talebi
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Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya, Sırbistan, Spor, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya Büyükelçisi'ne 'Djokovic' talebi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya Büyükelçisi'ne 'Djokovic' talebi - Son Dakika
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