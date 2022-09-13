Kayaalp'in başarısı Yozgat'ta kutlanıyor - Son Dakika
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Kayaalp'in başarısı Yozgat'ta kutlanıyor

13.09.2022 22:02
Kayaalp'in başarısı Yozgat'ta kutlanıyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in müsabakası, memleketi Yozgat'ta kurulan dev ekrandan izlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in müsabakası, memleketi Yozgat'ta kurulan dev ekrandan izlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda Kayaalp'in final müsabakasını annesi Sevgi, babası Kelami Kayaalp ile Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Maçı izlerken büyük bir heyecan yaşayan anne Kayaalp, oğlunun altın madalyayı kazanması için sürekli dua etti.

Milli güreşçi Kayaalp, final müsabakasında rakibi İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek 5. kez dünya şampiyonu olmasıyla meydanında büyük sevinç yaşandı.

Müsabakanın ardından Vali Polat, gazetecilere, Rıza Kayaalp'in galibiyetiyle mutlu olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Çok gururluyuz. Yiğitler şehri Yozgat'ın yiğit evladı, gururumuz, hemşehrimiz, şampiyonumuz 5'inci kez dünya şampiyonu oldu. Allah ondan razı olsun. Sırtını hiçbir zaman yere getirmesin. Onu yetiştiren anamızdan, babamızdan Allah razı olsun. Bizlere bu gururu yaşattığı için, Yozgat'a bu gururu yaşattığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Hep söylüyoruz. Rıza, Yozgat'ın en önemli markalarından biridir. Hep beraber, en önemli markamıza destek oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah olimpiyatta da altın madalyamızı alalım." dedi.

Belediye Başkanı Köse de yine bir Rıza Kayaalp klasiğini izlediklerini belirterek, Yozgatlının ve Türk'ün gücünü gösterdiğini ifade etti.

Anne Sevgi Kayaalp ise Türk bayrağını göndere çektirdiği ve İstiklal Marşı'nı okuttuğu için oğlu ile gurur duyduğunu aktardı.

Müsabakaya giderken oğlundan maçı kazandığında Türk bayrağını sırtına alıp minderde 3-4 tur atmasını istediğini anlatan anne Kayaalp,"Sırada olimpiyatlar var. Bir olimpiyatımızın şampiyonluğu kaldı. İnşallah onu da alır bayrağımızı dalgalandırır." diye konuştu.

Baba Kelami Kayaalp de oğlunun Yozgat'ı dünyaya tanıttığını ifade ederek, oğlu ile gurur duyduğunu ifade etti.

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Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonu
Kaynak: AA

Rıza Kayaalp, Sırbistan, Yozgat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayaalp'in başarısı Yozgat'ta kutlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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