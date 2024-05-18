Sırbistan Milli Futbol Takımı, EURO 2024 için aday kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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Sırbistan Milli Futbol Takımı, EURO 2024 için aday kadrosunu açıkladı

Sırbistan Milli Futbol Takımı, EURO 2024 için aday kadrosunu açıkladı

Sırbistan Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için aday kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic de listede yer aldı. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Sırbistan'ın aday kadrosu 35 kişiden oluşuyor ve daha sonra 26 kişiye düşürülecek. Sırbistan, C Grubu'nda İngiltere, Slovenya ve Danimarka ile karşılaşacak.

18.05.2024 15:08
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Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic de listede yer aldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Sırbistan'ın aday kadrosu belli oldu. Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Dragan Stojkovic tarafından belirlenen 35 kişilik geniş kadro daha sonra 26'ya inecek.

Sırbistan, EURO 2024 C Grubu'nda İngiltere, Slovenya ve Danimarka ile karşılaşacak.

Sırbistan Milli Takımı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Vanja Milinkovic Savic (Torino), Predrag Rajkovic (Mallorca), Dore Petrovic (Chelsea), Aleksandar Jovanovic (Partizan)

Defans: Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Srdan Babic (Spartak Moskova), Uros Spajic (Kızıl Yıldız), Strahinja Erakovic (Zenit), Nemanja Stojic (TSC Backa Topola), Jan Karlo Simic (Milan)

Orta saha: Sasa Lukic (Fulham), Nemanja Gudelj (Sevilla), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Torino), Sasa Zdjelar (CSKA Moskova), Srdjan Mijailovic (Kızıl Yıldız), Sergej Milinkovic Savic (Al Hilal), Dusan Tadic (Fenerbahçe), Samed Bazdar (Partizan), Aleksandar Cirkovic (TSC Backa Topola), Lazar Samardzic (Udinese), Veljko Birmancevic (Sparta Prag), Filip Kostik (Juventus), Filip Mladenoviç (Panathinaikos), Matija Gluscevic (Radnicki 1923), Andrija Zivkovic (PAOK), Mijat Gacinovic (AEK), Nemanja Radonjic (Mallorca)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Al Hilal), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Joviç (Milan), Petar Ratkov (RB Salzburg), Mihailo İvanovic (Voyvodina) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sırbistan Milli Futbol Takımı, EURO 2024 için aday kadrosunu açıkladı - Son Dakika

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